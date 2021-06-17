В Австралии сорока научилась… лаять

Главное: Сорока научилась лаять в Австралии. Произошло это после дружбы с собакой.

Детали: В австралийском Квинсленде произошло кое-что необычное. Как пишет издание Daily Mail, тут сорока по кличке Молли научилась лаять.

Случилось это после того, как птица подружилась со стаффордширским бультерьером Пегги.

Сообщается, что прошлой осенью больную сороку нашли хозяева псины, которые и забрали ее в свою семью.

В итоге птица и собака подружились. При этом Пегги заботилась о Молли, словно она была щенком.

Сорока же начала подражать своей «маме» и научилась лаять.

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