На Троещине бродил абсолютно голый мужик

Главное: На Троещине местные жители стали свидетелями необычного случая. Там посреди дороги ходил полностью голый мужчина.

Детали: В Киеве на Троещине по дороге шел полностью голый мужчина. Видео опубликовал Телеграм-канал «Киев Сейчас».

«Пассажиры 79-го автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый мужчина», — говорится в подписи к видео.

Необычного пешехода сняли на видео пассажиры одного из рейсовых автобусов Киева.

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