Опубликовано видео брутального ограбления ювелирного магазина в Киеве

Главное: В Киеве ограбили ювелирный магазин. Появилось видео с камер наблюдения.

Детали: Полиция показала видео ограбления магазина Киевского ювелирного завода. Оно произошло еще 22 мая, но преступник до сих пор не пойман.

В МВД говорят, что просят граждан помочь установить личность преступника.

При этом отмечается, что «за любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен».

На кадрах видно, что в магазин ворвался мужчина с ружьем. Он схватил ювелирные украшения с витрины и скрылся.

Сообщаются его приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

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