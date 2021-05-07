Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом

Главное: В Вишневом Киевской области водитель сбил полицейского, собиравшегося выписать ему протокол за нарушение правил дорожного движения, и провез его на капоте. После этого он совершил тройное ДТП.

Детали: В четверг, 6 мая, в Вишневом Киевской области патрульный полицейский обратил внимание на автомобиль, который нарушил правила проезда перекрестка, повернув налево с крайней правой полосы. Как сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, когда правоохранитель обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться, и совершил наезд на полицейского.

«В результате совершил еще три ДТП. Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Однако, следователь другого мнения», — написал он, добавив, что работник полиции остался жив, но получил травмы.

Теперь водителю инкриминируют нарушение статьи о покушении на убийство работника правоохранительного органа. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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