В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать

Главное: В Техасе молодой парень на авто протаранил толпу людей. Погибли его мать.

Детали: В американском Хьюстоне (штат Техас) произошла трагедия. О ней сообщают местные СМИ.

Информируется, что в одном из ресторанов города произошла ссора и драка между посетителями, а потом люди выбежали на улицу.

После словесного конфликта 20-летний Гомер Лопес сел за руль автомобиля и намеренно въехал в собравшуюся толпу.

В результате наезда погибла мать водителя. Еще несколько человек получили травмы – их госпитализировали.

Отморозок попытался сбежать с места преступления, но его оперативно задержали.

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