В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать

Главное: В Техасе молодой парень на авто протаранил толпу людей. Погибли его мать.
Детали: В американском Хьюстоне (штат Техас) произошла трагедия. О ней сообщают местные СМИ.
Информируется, что в одном из ресторанов города произошла ссора и драка между посетителями, а потом люди выбежали на улицу.
После словесного конфликта 20-летний Гомер Лопес сел за руль автомобиля и намеренно въехал в собравшуюся толпу.
В результате наезда погибла мать водителя. Еще несколько человек получили травмы – их госпитализировали.
Отморозок попытался сбежать с места преступления, но его оперативно задержали.
В тему: На складе известной компании в США расстреляли людей.