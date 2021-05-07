Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином

Главное: В Киеве полиция задержала курьера-мотоциклиста. Он был под наркотиками.

Детали: Полицейские в Киеве задержали курьера-мотоциклиста. Подробности инцидента сообщает «Варта Голосеево».

Копам пришлось устроить настоящую погоню, так как нарушитель попытался сбежать от них.

Задержанный мужчина признался, что накануне употреблял амфетамин.

Информируется, что курьер «пытался убежать от правоохранителей, но его загнали в тупик, после чего он убегал пешком, но его поймали и задержали».

Выяснилось, что водитель был не только под действием наркотиков, но также управлял транспортным средством без водительского удостоверения и документов на ТС.

Фрагмент погони сняли очевидцы:

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