Стало известно, как выглядит двойная черная дыра

Главное: Опубликована визуализация двойной черной дыры. Ее создали в NASA.

Детали: В NASA рассказали, как выглядит двойная черная дыра. В США создали визуализацию процесса прохождения одной сверхмассивной черной дыры на фоне другой.

Сделал это астрофизик Джереми Шниттман.

На видео-макете показано, как «черные дыры искажают и перенаправляют свет, исходящий от водоворота горячего газа, который формирует аккреционные диски, окружающие каждую их них».

Создать такую модель помог суперкомпьютер Discover Центра моделирования климата NASA.

В отчете говорится: «Вычислив путь, проходимый световыми лучами от аккреционных дисков двух сверхмассивных черных дыр весом 200 и 100 миллионов масс Солнца, наш эксперт создал анимацию, на которой видно, как лучи пробираются через искривленное пространство-время вокруг черных дыр».

Астрономы считают, что «в космосе существуют такие бинарные системы черных дыр, в которых аккреционные диски могут поддерживать в течение миллионов лет, но до сих пор было неизвестно, как они могут выглядеть в наблюдениях».

Сам же астрофизик рассказывает: «Мы видим, как черные дыры искажают и перенаправляют свет, исходящий от водоворота горячего газа, который окружает каждую из них».

Он добавил: «Когда одна черная дыра проходит перед другой, гравитация объекта переднего плана превращает ее компаньона в быстро меняющуюся последовательность дуг. Такие искажения проявляются, когда свет от обоих дисков перемещается по запутанной ткани пространства-времени рядом с черными дырами».

В NASA отмечают, что «демонстрируют такие эффекты, как доплеровское усиление, при котором газ, движущийся к наблюдателю, кажется ярче, чем движущийся от него, и релятивистскую аберрацию: благодаря этому феномену черные дыры кажутся меньше по мере приближения к зрителю и больше по мере удаления».

Объясняется также: «Данные эффекты исчезают при взгляде на систему сверху, но появляются новые: обе черные дыры создают маленькие изображения-копии своего партнера, которые вращаются вокруг них каждый по своей орбите».

Американцы также информируют: «Аккреционные диски имеют разные цвета, синий и красный, чтобы упростить отслеживание источников света, но выбор света не случаен. Более горячий газ излучает свет ближе к синему концу спектра, а материал, вращающийся вокруг более мелких черных дыр, испытывает более сильные гравитационные эффекты, вызывающие более высокие температуры. При таких массах оба аккреционных диска будут излучать большую часть света в ультрафиолетовом диапазоне».

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