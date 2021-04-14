Появилось видео первого в мире верблюжьего светофора

Главное: Для верблюдов создали специальный светофор. Он появился в китайской пустыне.

Детали: Возле китайского города Дуньхуан запустили первый в мире светофор для верблюдов. Уже опубликовано забавное видео.

Местные власти говорят, что установили необычную конструкцию, заботясь о безопасности туристов, которых в здешних краях, несмотря на пандемию коронавируса, немало.

Для животных зажигается зеленый свет, а для людей – красный.

Добавим, что сам город, население которого составляет около двухсот тысяч человек, представляет собой оазис – он расположен в окружении пустыни Такла-Макан.

Дуньхуан знаменит выращиванием красных фиников и дынь, а также известен древними буддистскими традициями – тут находится раннебуддийский пещерный монастырь Цяньфодун.

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