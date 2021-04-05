Появилось видео, как голый мужчина бродил вдоль трассы в Ровенской области

Главное: Голый мужчина ходил по трассе Киев – Чоп. Появилось видео инцидента в Ровенской области.

Детали: В Ровенской области по трассе Киев – Чоп гулял голый мужчина. Очевидцы говорят, что он вел себя неадекватно.

Человек бродил вдоль автомобильной дороги, иногда бросаясь на проезжающие машины.

Вскоре его забрала полиция.

По предварительным данным он приехал сюда отдыхать из Тернопольской области.

Пресс-секретарь правоохранителей по области Мария Юстицкая информировала: «На момент прибытия полицейских он, вероятно, находился под действием наркотических веществ. Его забрали в больницу, где он находится под наблюдением медиков. У него обнаружили глубокий порез на ноге».

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