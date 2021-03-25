Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины

Главное: В Венецию приплыли дельфины. Их удалось снять на видео.

Детали: В Венецию заплыли дельфины. Видео с ними удалось снять очевидцам.

Известно, что в канале у площади Сан-Марко резвились мать-дельфин и ее детеныш.

Местные власти говорят, что животные приплыли сюда, чтобы поохотиться на каракатиц.

Из-за карантинных мер в городе на воде стало меньше туристов и кораблей, которые ранее пугали дельфинов.

Всего в Венеции животные провели семь часов.

Полиция и береговая охрана с применением специальных акустических устройств помогли им вернуться обратно в Адриатическое море.

В тему: Появилось видео, как «пересыхает» Венеция.