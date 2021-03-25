Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины

Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины

Агата Кловская
25.03.21 10:46
124
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины

Главное: В Венецию приплыли дельфины. Их удалось снять на видео.

Детали: В Венецию заплыли дельфины. Видео с ними удалось снять очевидцам.

Известно, что в канале у площади Сан-Марко резвились мать-дельфин и ее детеныш.

Местные власти говорят, что животные приплыли сюда, чтобы поохотиться на каракатиц.

Из-за карантинных мер в городе на воде стало меньше туристов и кораблей, которые ранее пугали дельфинов.

Всего в Венеции животные провели семь часов.

Полиция и береговая охрана с применением специальных акустических устройств помогли им вернуться обратно в Адриатическое море.

В тему: Появилось видео, как «пересыхает» Венеция.

Тэги: мир, Италия, Венеция, дельфин, курьезы

Комментарии

Статьи

25.03.21 09:25

Ковид-вакцина: за последствия никто не ответит. Даже по понятиям

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Протесты против введения локдауна... Победит ли голод смерть?
25.03.21 10:47

Протесты против введения локдауна... Победит ли голод смерть?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.21 10:46

Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
25.03.21 10:11

В Украине зафиксирована очередная смерть после вакцинации от коронавируса
25.03.21 09:52

COVID-19 в Украине продолжает обновлять страшные антирекорды
25.03.21 09:35

В аннексированном Крыму подсчитали убытки от «водной блокады»
25.03.21 09:09

В Киеве подорожает проезд в маршрутках
25.03.21 07:43

Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды в начале следующей недели
25.03.21 00:48

Отбор на ЧМ-2022: Украина играет вничью с Францией
25.03.21 00:01

Intel пообещал «перевернуть» компьютерный мир через два года
24.03.21 20:32

Стало известно, сколько украинцев призовут в армию этой весной
24.03.21 19:00

Главные новости за 24 марта 2021 года
25.03.21 10:11

В Украине зафиксирована очередная смерть после вакцинации от коронавируса
25.03.21 09:52

COVID-19 в Украине продолжает обновлять страшные антирекорды
25.03.21 09:09

В Киеве подорожает проезд в маршрутках
25.03.21 00:48

Отбор на ЧМ-2022: Украина играет вничью с Францией
24.03.21 19:00

Главные новости за 24 марта 2021 года
24.03.21 16:16

В Киеве могут остановить общественный транспорт
24.03.21 15:30

Названа причина смерти женщины на Одесщине, которая умерла после прививки от коронавируса
24.03.21 11:11

На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный
24.03.21 10:31

В Украине обещают не вводить общенациональный локдаун
24.03.21 09:42

В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
Опубликовано видео, как «треснул» Тбилиси
Опубликовано видео, как «треснул» Тбилиси
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
fraza.com
Новости блогосферы
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.