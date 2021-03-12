Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» может податься в большую политику

Главное: Актер Мэттью Макконахи думает о большой политике. Он может баллотироваться в Техасе.

Детали: 51-летний американский Мэттью Макконахи заявил, что не прочь попробовать себя в политике. Он сделал несколько громких заявлений в интервью для The Balanced Voice.

Так, артист сейчас является профессором Техасского университета.

Он сказал: «Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться».

На вопрос же, может ли стать выдвижение на пост губернатора Техаса стать его следующим шагом в карьере, актер признался: «Это стоит серьезно обдумать».

Стоит добавить, что Мэттью Макконахи родился в Техасе и сейчас живет в штате вместе с семьей.

Избирать губернатора местные жители будут в 2022-м году.

Мэттью Макконахи известен зрителям по фильмом «Линкольн для адвоката», «Волк с Уолл-стрит» и «Интерстеллар». В 2014-м году он получил «Оскар» как лучший актер за главную роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

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