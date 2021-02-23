В Харькове посреди улицы выстрелом в голову застрелили человека

Главное: В Харькове сегодня вечером посреди улицы застрелили мужчину. По данным врачей, он умер от огнестрельного ранения в голову.

Детали: Вечером 22 февраля в Харькове в переулке Отакара Яроша произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, для задержания лиц, причастных к совершению этого преступления, в городе объявлен план «Перехват».

Личность убитого устанавливается

Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на директора Центра медпомощи Виктора Забашту, молодой человек умер от огнестрельного ранения в голову. «Скорую» на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты, но им осталось только констатировать смерть.

Канал «ТРУХА» в Telegram публикует видео с места происшествия, а также данные о вероятном пострадавшем.

В тему: 4 декабря 2013 года в Орджоникидзе Днепропетровской области выстрелом в висок был убит депутат городского совета от партии «Батькивщина» Сергей Поляков.