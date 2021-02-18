Появилось эпичное видео взрыва Trump Plaza

Главное: В Атлантик-Сити взорвали Trump Plaza. Опубликовано видео.

Детали: 39-этажное бывшее казино и отель Trump Plaza взорвали в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Опубликовано видео.

Ранее это здание принадлежало Дональду Трампу. Его открыли в 1984 году, а закрыли в 2014 году.

В 2016 году права собственности на небоскреб перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises.

Инициатором сноса здания стала мэрия города, так как оно начало разрушаться.

Видео взрыва:

В тему: мы писали, что Трамп завершил карьеру киноактера.