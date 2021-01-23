Украину потряс еще один жуткий пожар

Главное: В Павлограде произошел пожар. Появилось видео с места ЧП.

Детали: В субботу, 23 января, в Павлограде произошел пожар. Тут горело общежитие по улице Заводская, 28.

В ГСЧС говорят, что пострадали три человека. Они были госпитализированы в городские больницы для интенсивного лечения

Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного общежития Химзавода.

Сообщается следующее: «Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали с помощью автолестницы троих человек, из которых один ребенок, с помощью противогазов – шесть человек, из которых один ребенок».

Отмечается, что огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади пятнадцать квадратных метров.

Пожар уже потушен.

В тему: ранее мы писали, что Зеленскому объяснили, почему в харьковском доме престарелых погибло так много людей.