Украину потряс еще один жуткий пожар

Главное: В Павлограде произошел пожар. Появилось видео с места ЧП.
Детали: В субботу, 23 января, в Павлограде произошел пожар. Тут горело общежитие по улице Заводская, 28.
В ГСЧС говорят, что пострадали три человека. Они были госпитализированы в городские больницы для интенсивного лечения
Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного общежития Химзавода.
Сообщается следующее: «Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали с помощью автолестницы троих человек, из которых один ребенок, с помощью противогазов – шесть человек, из которых один ребенок».
Отмечается, что огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади пятнадцать квадратных метров.
Пожар уже потушен.
В тему: ранее мы писали, что Зеленскому объяснили, почему в харьковском доме престарелых погибло так много людей.