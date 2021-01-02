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Видео-Новости > Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме

Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме

Агата Кловская
02.01.21 13:36
1200
Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме

Главное: Сотни птиц погибли в столице Италии из-за массового использования жителями фейерверков.

Детали: В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, на это указывают многочисленные фото- и видеосвидетельства из соцсетей.

Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города. Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

Люди пишут, что видели буквально «дождь» из мертвых птиц после начала полуночной «канонады» из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов. Скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.

В тему: В феврале 2009 года для столицы Италии Рима полчища скворцов, наводнившие город, стали настоящим бедствием. В древнем городе из-за маленьких птичек опустели уличные кафе, они даже стали причиной экстренной посадки самолетов.

Тэги: Новый год, фейерверк, мир, смерть, Италия, празднование, птицы

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