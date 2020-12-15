В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео

Главное: В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником, который пришел к ним в гости — избили и состригли волосы. Местные СМИ пишут, что парень неоднократно становился объектом буллинга.

Детали: В Днепропетровской области в городе Каменское подростки избили своего сверстника и состригли ему волосы. Издевательство над парнем они сняли на видео и выложили в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, 14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее 17-летним сыном.

Правоохранители установили, что 13 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого, где его избили другие подростки и срезали ему волосы. Видео издевательств один из присутствующих выложил в Интернет. Были и просто свидетели происходящего, но никто не вступился за парня.

«Полиция установила всех участников события — это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с пострадавшим. По данному факту, по согласованию с местной прокуратурой, открыто уголовное производство по статье „Истязания, совершенные группой лиц“», — рассказали в полиции.

По информации местных СМИ, парень неоднократно становился объектом буллинга, его били сверстники и отбирали у него стипендию. Также, по неподтвержденной информации, пострадавший страдал эпилепсией.

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