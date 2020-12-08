Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море

Главное: На Азовском море бушует шторм. Появилось видео.

Детали: Сильный шторм на Азовском море привел к затоплению Федотовой косы. Тут пострадали местные базы отдыха и гостиницы.

ЧП произошло в поселке Кирилловке Запорожской области. Непогода не стихает несколько дней.

Это привело к небывало приливу, который подтопил строения вдоль береговой линии.

При этом держится сильный ветер – до тридцати метров в секунду.

Местные жители говорят о гигантских двухметровых волнах.

Также была затоплена дорога на остров Бирючий.

В тему: ранее мы писали, что непогода уничтожила дорогу к резиденции Зеленского на Азове.