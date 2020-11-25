Появилось забавное видео, как Трамп помиловал индеек

Главное: Дональд Трамп помиловал индеек. Появилось видео.

Детали: Президент США Дональд Трамп поучаствовал в традиционной церемонии помилования индеек. Ее проводят накануне Дня благодарения.

В забавной церемонии в Розовом саду Белого дома также приняла участие его жена Мелания.

Индеек, которых помиловали, звать Кукуруза и Початок.

Справка: Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны появилась в 1947 году благодаря основателю национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером, который подарил птицу Гарри Трумэну. Обязательной данная церемония стала при Джордже Буше-старшем в 1989 году.

В тему: ранее мы писали, что Трамп согласился отдать власть Байдену, но все не так просто.