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Видео-Новости > Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале

Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале

Александр Панько
06.11.20 11:11
564
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале

Главное: Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия использовал мат в диалоге с Николаем Тищенко. Случилось это прямо в сессионном зале.

Детали: В четверг, 5 ноября, в сессионном зале Верховной Рады прямо в микрофон прозвучал мат. Крепко выразиться позволил себе руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает «Страна».

Инцидент попал на видео трансляции из зала заседаний Рады.

На нем видно «Слуга народа» Николай Тищенко устремляется к трибуне парламента, обращаясь к спикеру Дмитрию Разумкову: «Дима, два человека не успело».

На эти слова реагирует Арахамия: «Не успело, бл@дь? На работу надо ходить, Коля!»

При этом весь диалог происходит не на государственном языке, а на русском.

В тему: 5 ноября утром под стенами Верховной Рады Украины произошел конфликт между двумя депутатами. Там сцепились Гео Лерос и Александр Юрченко.

Позже разборки между бывшими «слугами народа» Александром Юрченко и Гео Леросом продолжились. Юрченко говорит, что его оппонент напал на него сзади и избил ногами.

Их драка попала на видео.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, Слуга народа, Давид Арахамия

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