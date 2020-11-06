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Видео-Новости > Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо

Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо

Агата Кловская
06.11.20 09:09
487
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо

Главное: Врачи рассказали, что означает потеря обоняния во время того, когда человек болеет коронавирусом. Оказывается, это хороший знак.

Детали: Потеря обоняния во время болезни COVID-19 — это хороший знак. Врачи заметили закономерность, что этот симптом присущ людям с легким течением болезни, а тяжелые пациенты реже перестают чувствовать запахи, сообщает ТСН.

Пока в мире не фиксировали таких случаев, чтобы обоняние после коронавируса не восстановилось вовсе. Хотя такое бывало крайне редко как осложнение после гриппа.

Врач-отоларинголог Юлия Деева объясняет, что вирус атакует рецепторы в носу человека, улавливающие запахи. Так ему легче пробиться в организм. Вирус повреждает их и затем запахи в нос попадают, а рецепторы не замечают этого.

«Соответственно, в мозг нет сигнала, что есть какой-то запах. Но проблема не с мозгом, а с передатчиком. Передатчики, как правило, тоже нормальные. Нервы, по которым идет возбуждение, они не поражены. Поражены только клетки рецептора, которые воспринимают этот раздражитель. Это как наушники, не включенные в компьютер», — говорит Юлия Деева.

Блогер Аня Лысенко почувствовала на себе эффект фантомного запаха. Через два месяца после выздоровления от COVID-19 девушку начал преследовать запах горелого, который не чувствует больше никто. Такой эффект, говорят врачи, — хороший знак. Это означает, что все возвращается к норме.

Потеря вкуса связана непосредственно с обонянием. Кислое, сладкое, соленое и горькое человек чувствует через рецепторы языка, а вот оттенки вкуса — все заслуга носа.

Врачи, работающие с пациентами с COVID-19, заметили положительную тенденцию. Те, кто теряют обоняние, обычно болеют в легкой форме.

«Пациенты, которые попадают в больницу, они в более тяжелом состоянии, чем те, что дома. И у них так, чтобы они жаловались именно на потерю обоняния, это очень редко. А у тех, кто на амбулаторном, почему-то чаще бывает, это так», — говорит инфекционист Светлана Гук.

Нужно просто ждать, когда обоняние восстановится, и все. Врачи просят пациентов не стимулировать нос резкими запахами. Это только навредит. Можно обжечь слизистую оболочку и отсрочить выздоровление.

В тему: До конца года число новых случаев коронавируса в день может достичь 20 тысяч.

Тэги: общество, здоровье, коронавирус, обоняние

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