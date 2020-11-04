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Видео-Новости > Отныне в Киеве в метро без маски не попасть

Отныне в Киеве в метро без маски не попасть

Агата Кловская
04.11.20 15:15
161
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть

Главное: В Киеве усиливают контроль масочного режима в метро. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом.

Детали: В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Киеве усиливают контроль масочного режима в метро, к этим мерам привлекут муниципальную охрану. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в наземном транспорте дисциплина среди пассажиров лучше, и они в основном соблюдают масочный режим.

«В метрополитене много людей, к сожалению, пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро не будут пропускать. Мы будем принуждать всех соблюдать жестких правил», — заявил Кличко.

В тему: Киев имеет шансы оказаться в «красной» карантинной зоне. По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, случиться это может уже на следующей неделе.

Тэги: Киев, общество, метрополитен, метро, Виталий Кличко, маска, масочный режим

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