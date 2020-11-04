Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное

Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное

Александр Панько
04.11.20 03:29
142
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное

Главное: Стало известно, каким будет iPhone 13. Появились данные инсайдера.

Детали: Каким будет iPhone 13, презентация которого состоится в 2021 году? Об этом поведали инсайдеры издания Mydrivers.

Сообщается, что сейчас активно идет работа над новым продуктом: он ожидается осенью следующего года.

Отмечается следующее: «Первый прототип выполнен в точно таком же стиле, что и смартфоны iPhone 12».

Также стало известно: «Экран образца получил возможность обновления изображения в 120 герц, но подэкранного сканера отпечатков пальцев iPhone 13 не имеет».

Кроме этого информируют: «Остался и спорный экранный вырез, в котором располагаются компоненты системы Face ID – он не нравится многим пользователям».

В тему: 4 ноября 2020 года мы писали, что раскрыта тайна последней презентации Apple в этом году.

Тэги: Apple, мир, технологии, iPhone 13

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G
03.11.20 20:52

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве

Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве
03.11.20 21:44
509
Последние новости
04.11.20 03:29

Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
04.11.20 01:17

Американцы создали «укол» от лишнего веса
04.11.20 00:01

Раскрыта тайна последней презентации Apple в этом году
03.11.20 21:44

Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве
03.11.20 20:08

Голландцы собрали очень необычный автомобиль
03.11.20 19:41

Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
03.11.20 19:23

«Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки
Фото и Видео
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.