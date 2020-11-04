Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное

Главное: Стало известно, каким будет iPhone 13. Появились данные инсайдера.

Детали: Каким будет iPhone 13, презентация которого состоится в 2021 году? Об этом поведали инсайдеры издания Mydrivers.

Сообщается, что сейчас активно идет работа над новым продуктом: он ожидается осенью следующего года.

Отмечается следующее: «Первый прототип выполнен в точно таком же стиле, что и смартфоны iPhone 12».

Также стало известно: «Экран образца получил возможность обновления изображения в 120 герц, но подэкранного сканера отпечатков пальцев iPhone 13 не имеет».

Кроме этого информируют: «Остался и спорный экранный вырез, в котором располагаются компоненты системы Face ID – он не нравится многим пользователям».

В тему: 4 ноября 2020 года мы писали, что раскрыта тайна последней презентации Apple в этом году.