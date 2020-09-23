Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года

Главное: Назван самый кассовый фильм нынешнего года. Им стала китайская лента «Восемь сотен».

Детали: Китайская военная драма «Восемь сотен» режиссера Гуань Ху оказалась самым кассовым фильмом 2020 года на данный момент. Об этом передают СМИ.

Сообщается, что лента уже собрала 426 миллионов долларов в прокате и продолжает зарабатывать деньги.

Мировая премьера прошла 21 августа. Бюджет картины составил 80 миллионов долларов.

Только в США фильм собрал более 331 миллиона долларов.

Справка: В фильме повествуется об истории, которая произошла 26 октября 1937 года во время японо-китайской войны, когда четыре сотни солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи вели оборону склада Сыхан в Шанхае, сражаясь с Императорской армией Японии.

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