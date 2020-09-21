Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам

Главное: Украинцам разрешат ездить на персональном легком электротранспорте только по проезжей части или велосипедным дрожкам. К ним относятся электросамокаты, сигвеи, гироборды, гироскутеры и тому подобное.

Детали: Соответствующий законопроект № 3023 депутаты приняли в первом чтении 3 сентября. Если закон в итоге примут, то за нарушение правил передвижения на гиробордах и электросамокатах оштрафуют на 85 грн.

«Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, пользователями персонального легкого электротранспорта, гужевым транспортом, и погонщиками животных влечет наложение штрафа в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в пояснительной записке к документу.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что помимо прочего, пользователям легкого электротранспорта запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено его конструкцией (здесь, в частности, идет речь о перевозке детей, например, на одном самокате с родителем).

Двигаться их обяжут в крайнем правом ряду у обочины. Водители, в свою очередь обязаны будут «принимать все возможные меры к обеспечению безопасных условий для передвижения наиболее уязвимых участников дорожного движения», к которым отнесут и пользователей персонального легкого электротранспорта.

В то же время, во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги пользователи электротранспорта должны будут иметь фонарь (фару) и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на одежде или другим способом.

«Им будет запрещено пользоваться средствами связи (держа их в руке) во время движения, а также не допускать случаев управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции», — рассказал эксперт.

«К пользователям персонального легкого электротранспорта законопроект относит «лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями», — отметил Майоров.

В тему: В мае минувшего года водитель самосвала переехал велосипедиста на проспекте Степана Бандеры в Киеве.