Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам

Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам

Агата Кловская
21.09.20 09:55
806
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам

Главное: Украинцам разрешат ездить на персональном легком электротранспорте только по проезжей части или велосипедным дрожкам. К ним относятся электросамокаты, сигвеи, гироборды, гироскутеры и тому подобное.

Детали: Соответствующий законопроект № 3023 депутаты приняли в первом чтении 3 сентября. Если закон в итоге примут, то за нарушение правил передвижения на гиробордах и электросамокатах оштрафуют на 85 грн.

«Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, пользователями персонального легкого электротранспорта, гужевым транспортом, и погонщиками животных влечет наложение штрафа в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в пояснительной записке к документу.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что помимо прочего, пользователям легкого электротранспорта запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено его конструкцией (здесь, в частности, идет речь о перевозке детей, например, на одном самокате с родителем).

Двигаться их обяжут в крайнем правом ряду у обочины. Водители, в свою очередь обязаны будут «принимать все возможные меры к обеспечению безопасных условий для передвижения наиболее уязвимых участников дорожного движения», к которым отнесут и пользователей персонального легкого электротранспорта.

В то же время, во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги пользователи электротранспорта должны будут иметь фонарь (фару) и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на одежде или другим способом.

«Им будет запрещено пользоваться средствами связи (держа их в руке) во время движения, а также не допускать случаев управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции», — рассказал эксперт.

«К пользователям персонального легкого электротранспорта законопроект относит «лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями», — отметил Майоров.

 

В тему: В мае минувшего года водитель самосвала переехал велосипедиста на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Тэги: общество, экономика, новости Украины, законы, штрафы

Комментарии

Статьи

18.09.20 09:09

Удар по коронавирусу с моря

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
20.09.20 08:04

«Динамо» – «Львов»: два состава – два результата

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«F*ck you, русиш»: как хасиды устроили в Умани собственную «народную республику»
18.09.20 18:41

«F*ck you, русиш»: как хасиды устроили в Умани собственную «народную республику»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинцам рассказали о погоде на рабочую неделю: где вернутся дожди?

Украинцам рассказали о погоде на рабочую неделю: где вернутся дожди?
21.09.20 09:04
865
Последние новости
21.09.20 12:04

Индусы создали супертест на коронавирус
21.09.20 11:55

Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Испании
21.09.20 11:25

Православные сегодня празднуют Рождество Богородицы
21.09.20 11:16

В Святогорской лавре сегодня состоится Международный гражданский форум «Люди мира» - стали известны темы обсуждения
21.09.20 11:09

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Европе: все стало хуже
21.09.20 10:58

В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
21.09.20 10:00

Билл Гейтс и датчане создали сверхновый материал: что это такое?
Фото и Видео
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам
Украинцам запретят кататься на гиробордах и электросамокатах по тротуарам
Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа
Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
Появились снимки таинственного белого шторма на Юпитере
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов
В Мьянме родился двухголовый ребенок
В Мьянме родился двухголовый ребенок
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
fraza.com
Новости блогосферы
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.