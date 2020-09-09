Нестареющий Роналду взял очередную футбольную высоту

Главное: Португалец Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й голы за свою сборную. Он установил уникальное достижение.

Детали: 35-летний лидер сборной Португалии Роналду забил 100-й и 101-й голы за свою национальную команду. Он стал первым европейцем, которому покорилась эта футбольная высота.

Португалец отличился в матче Лиги наций на выезде против Швеции (2:0).

Первый гол в поединке был забит сказочным ударом со штрафного, а второй – не менее красивым выстрелом со средней дистанции во время атаки португальцев.

Чтобы забить 101 мяч за свою сборную, футболисту понадобились всего 165 поединков.

Свой первый гол за Португалию Криштиану Роналду забил летом далекого 2004 года в ворота сборной Греции в рамках группового этапа домашнего для его страны чемпионата Европы.

Так выглядит список лучших бомбардиров национальных сборных в Европе.

В мире же на уровне сборных больше забивал только нападающий Ирана Али Даеи, у которого 109 мячей. Но Криштиану Роналду явно намерен превзойти этот показатель.

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