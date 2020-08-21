Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном

Главное: Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он объяснил, почему с ним важно дружить.

Детали: Президент США Дональд Трамп объяснил свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он выступил на митинге в Пенсильвании.

Дональд Трамп признался: «У меня хорошие отношения с ним, хотя демократы говорят всем, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет!».

Он добавил: «Если бы у власти остались демократы, была бы война. Мы бы потеряли двадцать пять – тридцать миллионов жизней, но они этого вам не расскажут. В Сеуле живет тридцать миллионов людей, и он рядом с линией огня артиллерии».

В тему: 20 августа 2020 года мы писали, что самая популярная певица мира жестко прошлась по Трампу.