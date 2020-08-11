В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда нам ждать вторую волну коронавируса. По его словам, ожидается она в конце осени.

Детали: В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

«Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна — существенное увеличение больных — где-то в октябре или ноябре», — заявил он.

Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.

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