Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса

Агата Кловская
11.08.20 16:08
86
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда нам ждать вторую волну коронавируса. По его словам, ожидается она в конце осени.

Детали: В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

«Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна — существенное увеличение больных — где-то в октябре или ноябре», — заявил он.

Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.

В тему: Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса. Одна из его дочерей уже испытала ее на себе.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, Максим Степанов, Минздрав, коронавирус

Комментарии

Статьи

10.08.20 08:57

Украина — не Аргентина, а полный Гондурас

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.08.20 08:49

Майдан в Белоруссии победит

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?
11.08.20 16:00

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса

В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
11.08.20 16:08
73
Последние новости
11.08.20 16:08

В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
11.08.20 16:06

Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
11.08.20 15:51

На популярном украинском курорте копы жестоко избили людей дубинками и задули их газом
11.08.20 15:24

В ВОЗ заявили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19
11.08.20 15:07

Зеленский наплевал на противоречия и официально легализовал в Украине игорный бизнес
11.08.20 14:22

На окраине Киева маршрутка на полном ходу протаранила продуктовый ларек
11.08.20 14:04

Эксперты дали детальный прогноз на матч «Шахтера» и «Базеля» в Лиге Европы
Фото и Видео
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
На популярном украинском курорте копы жестоко избили людей дубинками и задули их газом
На популярном украинском курорте копы жестоко избили людей дубинками и задули их газом
На окраине Киева маршрутка на полном ходу протаранила продуктовый ларек
На окраине Киева маршрутка на полном ходу протаранила продуктовый ларек
Богдан опубликовал видео поджога своей «Теслы» и стал угрожать кому-то во власти
Богдан опубликовал видео поджога своей «Теслы» и стал угрожать кому-то во власти
В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Дочь Путина уже испытала ее на себе
В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Дочь Путина уже испытала ее на себе
Оставшись без лидера, белорусские рабочие массово начинают бастовать
Оставшись без лидера, белорусские рабочие массово начинают бастовать
Под Киевом подросток, получив отказ в сексе, задушил 12-летнюю девочку
Под Киевом подросток, получив отказ в сексе, задушил 12-летнюю девочку
Появилось видео экстренной эвакуации Трампа из Белого дома
Появилось видео экстренной эвакуации Трампа из Белого дома
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.