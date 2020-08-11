В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Дочь Путина уже испытала ее на себе

Главное: Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса. Одна из его дочерей уже испытала ее на себе.

Детали: Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По его словам, вакцину зарегистрировали во вторник утром, сообщают «Известия».

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – заявил он.

Также Путин заявил, что его дочь испытала на себе вакцину от коронавируса.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», – заявил Путин в ходе совещания с правительством, где объявил о госрегистрации первой российской вакцины от COVID-19.

Президент России также рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день – 37 с небольшим и все».

Отметим, что 7 августа замминистра здравоохранения страны Олег Гриднев заявил, что Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром им. Н. Гамалеи, планировали зарегистрировать 12 августа.

В тему: Американцы протестировали вакцину от коронавируса. Она дала положительные результаты.

Медики из Южной Кореи разработали вакцину от коронавируса, которая может использоваться как спрей. Грызуны, привитые этой вакциной в виде спрея, прошли тест на ура.