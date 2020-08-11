Появилось видео экстренной эвакуации Трампа из Белого дома

Главное: Охрана срочно эвакуировала президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Появилось видео.

Детали: В Белом доме произошел странный инцидент. Личная охрана экстренно эвакуировала президента США Дональда Трампа, прервав его общение с журналистами.

Уже появилось видео произошедшего, которое активно обсуждают в социальных сетях.

Видно, что сначала сам Дональд Трамп не понял, что произошло, и охраннику пришлось несколько раз повторять просьбу срочно покинуть зал для брифингов.

Вскоре в помещение были стянуты специальные агенты и полицейские. Поползли слухи о выстрелах возле Белого дома.

Спустя какое-то время Дональд Трамп вернулся, сказав, что ситуация под контролем, и предполагаемый преступник был доставлен в больницу.

Он сообщил журналистам: «Была настоящая стрельба, и кого-то доставили в больницу».

Видео:

В тему: 10 августа 2020 года мы писали о том, что появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки.