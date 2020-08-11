Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков

Александр Панько
11.08.20 10:33
578
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков

Главное: В соцсетях публикуют видео массовых противостояний между участниками акции протеста и правоохранителями в Беларуси. На них видно как протестующие таранят автомобилями милиционеров, а те в свою очередь жестоко избивают попавших им под руки митингующих и укладывают их штабелями в райотделах.

Детали: В соцсетях появилось видео того как «минский „Автомайдан“ блокирует улицы в центре Минска, создавая помехи движению милицейской и военной спец.техники». «Когда на одном из перекрёстков силовики попытались вытащить водителей из машин, те начали брать мусоров на таран — получилось весьма эффектно», — написал на своей странице в Facebook блогер Евгений Шевченко, приложив соответствующее видео.

Также в Facebook опубликовано видео наезда автомобиля на правоохранителей. Судя по кадрам, пострадало как минимум двое милиционеров.

На канале «Беларусь головного мозга» в Telegram также опубликовано видео жестокого избиения силовиками женщины в Минске.

Видео с места событий также публикует канал РБК в YouTube.

Между тем, пользователи создали в приложении Google Maps интерактивную карту митингов в Минске. На ней в режиме реального времени можно посмотреть, где милиция заблокировала движение, а где митингующие могут найти приют. Кроме того, желтыми отметками выделены места, где протестующие требуют помощи, розовыми — места разгона участников акций, оранжевыми — места задержания протестующих.

Канал Nexta Live в Telegram также публикует видео переполненного внутреннего двора, как утверждается, одного из отделений милиции Минска. Задержанные лежат здесь прямо на земле.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.

Тэги: митинг, милиция, драка, СМИ, протест, мир, столкновение, противостояние, соцсеть, Автомайдан, Беларусь

Комментарии

Статьи

10.08.20 08:57

Украина — не Аргентина, а полный Гондурас

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.08.20 08:49

Майдан в Белоруссии победит

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине
10.08.20 14:53

Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В киевском спальнике кто-то поджог «Теслу», c которой общался Зеленский, – СМИ

В киевском спальнике кто-то поджог «Теслу», c которой общался Зеленский, – СМИ
11.08.20 11:12
144
Последние новости
11.08.20 11:45

На Волыни патрульный полицейский брал взятки, не выключая бодикамеру
11.08.20 11:12

В киевском спальнике кто-то поджог «Теслу», c которой общался Зеленский, – СМИ
11.08.20 11:01

Украинцам рассказали о погоде на ближайшие выходные, 15-16 августа
11.08.20 10:33

В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
11.08.20 10:02

Павел Дуров тоже решил поучаствовать в белорусских протестах
11.08.20 09:57

Первая жертва массовых беспорядков в Беларуси. Главная оппозиционерка сбежала из страны
11.08.20 09:32

Тайсон «нокаутировал» белую акулу на Багамах
Фото и Видео
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков
Первая жертва массовых беспорядков в Беларуси. Главная оппозиционерка сбежала из страны
Первая жертва массовых беспорядков в Беларуси. Главная оппозиционерка сбежала из страны
Тайсон «нокаутировал» белую акулу на Багамах
Тайсон «нокаутировал» белую акулу на Багамах
Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
Генпрокурор США назвал антифа… фашистами
«Напихали, как селедку, этих коек»: врач из Николаева рассказала о ситуации с больными COVID
«Напихали, как селедку, этих коек»: врач из Николаева рассказала о ситуации с больными COVID
Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии
Очевидцы засняли на видео мощнейшее извержение вулкана в Индонезии
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.