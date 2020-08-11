В Беларуси появился свой «Автомайдан»: соцсети публикуют видео ночных беспорядков

Главное: В соцсетях публикуют видео массовых противостояний между участниками акции протеста и правоохранителями в Беларуси. На них видно как протестующие таранят автомобилями милиционеров, а те в свою очередь жестоко избивают попавших им под руки митингующих и укладывают их штабелями в райотделах.

Детали: В соцсетях появилось видео того как «минский „Автомайдан“ блокирует улицы в центре Минска, создавая помехи движению милицейской и военной спец.техники». «Когда на одном из перекрёстков силовики попытались вытащить водителей из машин, те начали брать мусоров на таран — получилось весьма эффектно», — написал на своей странице в Facebook блогер Евгений Шевченко, приложив соответствующее видео.

Также в Facebook опубликовано видео наезда автомобиля на правоохранителей. Судя по кадрам, пострадало как минимум двое милиционеров.

На канале «Беларусь головного мозга» в Telegram также опубликовано видео жестокого избиения силовиками женщины в Минске.

Видео с места событий также публикует канал РБК в YouTube.

Между тем, пользователи создали в приложении Google Maps интерактивную карту митингов в Минске. На ней в режиме реального времени можно посмотреть, где милиция заблокировала движение, а где митингующие могут найти приют. Кроме того, желтыми отметками выделены места, где протестующие требуют помощи, розовыми — места разгона участников акций, оранжевыми — места задержания протестующих.

Канал Nexta Live в Telegram также публикует видео переполненного внутреннего двора, как утверждается, одного из отделений милиции Минска. Задержанные лежат здесь прямо на земле.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.