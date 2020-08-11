Первая жертва массовых беспорядков в Беларуси. Главная оппозиционерка сбежала из страны

Главное: В Беларуси продолжаются акции протеста. По официальной информации, один человек погиб. Инициативная группа призвала белорусов к забастовке. Светлана Тихановская, считающаяся основной конкуренткой победившего в очередной раз президента Александра Лукашенко, сбежала в Литву.

Детали: Вечером 10 августа и сегодня по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста, связанные с президентскими выборами. Как сообщает «Радио Свобода», милиция вынуждена была разгонять демонстрантов в Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Березе и Мозыре.

Больше всего задержанных в Минске. Два основных очага протеста образовались возле площади Бангалор, под супермаркетом «Рига» и между станциями метро «Спортивная» и «Пушкинская». Сообщалось также о задержаниях в центре города, в Каменной Горке, Уручче и Маяке Минска.

Причем силовикам пришлось демонтировать баррикады на «Риге» как минимум четыре раза — демонстранты расходились, а потом возвращались и строили новые.

Против демонстрантов были применены пули, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города до 2 часов ночи.

При этом не обошлось без жертв. По данным МВД, около 23 часов 10 августа в результате взрыва на ул. Притицкого в Минске погиб мужчина. В МВД утверждают, что это было самодельное взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что это произошло на фоне массированного обстрела демонстрантов светошумовыми гранатами.

При этом представители медиа констатируют, что действия силовиков в отношении демонстрантов стали более агрессивными, стали чаще применяться спецсредства, но демонстранты также стали чаще строить баррикады, бросая в силовиков различные предметы.

Свидетели в Бресте видели, как правоохранители запустили фейерверк, а в Минске говорили, что видели по крайней мере один «коктейль Молотова», который демонстранты бросили в милицию, и самодельную пиротехнику, которую бросали в водометы. По поводу последнего протестующие заявили, что «это ответ на то, что в них были брошены гранаты».

Как сообщает канал NEXTA Live в Telegram, в Бресте один из военнослужащих перешел на сторону протестующих и развернув колонну грузовиков, направляющуюся в центр города.

Между тем, на том же канале появилось обращение с призывом не выходить 11 августа на работу. «Режим держится исключительно на нас, и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину», — говорится в заявлении неизвестных инициаторов.

В качестве цели забастовки указывается признание оппозиционерки Светланы Тихановской новым президентом, освобождение всех политзаключенных и проведение «новых честных выборов».

Организаторы забастовки призывают сторонников из-за проблем с интернетом в стране расклеивать соответствующие листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах.

В то же время сама оппозиционная кандидат Светлана Тихановская уже покинула Беларусь и прибыла в Литву. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр страны Линас Линкявичюс.

В тему: По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в ходе выборов президента 9 августа Александр Лукашенко получил более 80% голосов. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.