Тайсон «нокаутировал» белую акулу на Багамах

Главное: Легендарный боксер Майк Тайсон в течение трех раундов противостоял одним из самых опасных акул на Земле. В финале «поединка» его стошнило от страха, но он смог «нокаутировать» одну из них.

Детали: Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон принял участие в программе «Неделя акул» на канале Discovery. Как сообщает NEWSru.com, 54-летний спортсмен в течение трех раундов противостоял белым акулам на Багамах/

В рамках шоу под названием «Тайсон против Челюстей» он сначала нырнул в клетку с белыми акулами. Во втором раунде погрузился в открытый океан и осторожно потолкался с ними, когда те подплывали слишком близко.

Перед заключительным этапом Тайсона вырвало, но он в итоге занырнул на глубину 15 метров и схватил акулу за нос, чтобы обезвредить ее приведя в состояние тонической неподвижности, приравненное организаторами поединка к нокауту.

Железный Майк признался, что был до смерти напуган и рассматривает участие в программе как подготовку к возвращению в ринг, которое должно состояться осенью этого года. «Я выбрал этого соперника, чтобы преодолеть страхи, с которыми я все еще сталкиваюсь. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года», — заявил легендарный боксер, добавив, что теперь чувствует уверенность в том, что может выполнить миссию всей своей жизни — «раскрыть наивысший потенциал и приблизиться к Богу».

Отметим, что «Неделя акул» — ежегодное мероприятие, организованное каналом Discovery, начиная с 1988 года, с привлечением звездных участников. Изначально было посвящено усилиям по сохранению этих животных и исправлению неправильных представлений о них у людей. Со временем популярность программы выросла и она превратилась в самый продолжительный ивент в истории кабельного телевидения, транслируемый в 72 странах мира.

В тему: О планах Тайсона сразиться с белыми акулами стало известно в июле, когда Discovery выпустил анонс шоу «Тайсон против Челюстей».

Справка: Белая акула — вид хищных рыб, известный также как большая белая акула. Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Ее длина в некоторых случаях может превышать пять метров в длину и массу до двух тонн. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, из-за чего ее порой называют «акула-людоед», однако на самом деле люди не являются для них предпочтительной добычей.

На сегодняшний день находится на грани исчезновения.