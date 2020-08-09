После взрыва селитры в Бейруте началась революция

Главное: После масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте, в городе начались массовые протесты. А власти страны пытаются разобраться не был ли взрыв спланированным.

Детали: Протестующие в Бейруте (Ливан) ворвались в здание МИД во время демонстрации из-за недавнего масштабного взрыва аммиачной селитры в порту, унесшего жизни по меньшей мере 158 человек.

Как пишет Би-би-си, протестующих вытеснила армия. Но они успели занять несколько других ведомств.

В акции протеста приняли участие от 5 до 10 тысяч человек. Некоторые демонстранты бросали палки и камни, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Возле здания местного парламента сейчас установлены баррикады.

Военные патрулируют улицы на машинах с пулеметами.

Между тем, власти Ливана хотят выяснить, не был ли взрыв аммиачной селитры в Бейруте результатом подрыва бомбы или какого-либо еще внешнего вмешательства.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал взрыв в Бейруте чудовищной атакой и связал инцидент со взрывом «какой-то бомбы». По словам американского лидера, такую версию ему представили военные. При этом Пентагон опровергает наличие у ведомства подобной информации.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших. В результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 т тротила. В соцсетях опубликованы апокалиптичные фотографии места взрыва, снятые из космоса до и после него.