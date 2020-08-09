Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США

Главное: Профессор-историк назвал победителя президентских выборов в США. Он не ошибался в прогнозах тридцать шесть лет.

Детали: Профессор истории из США Аллан Лихтман заявил, что знает, кто выиграет грядущие президентские выборы в его стране. 73-летнего специалиста цитирует издание The New York Times.

Как отмечается, для определения победителя эксперт использует собственную систему, которая называется «Ключи к Белому дому»: ее суть заключается в тринадцати вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет».

Он поясняет: «Если «да» встречается семь и более раз, победу одержит действующая партия. Если ответ на семь или более вопросов «нет», избиратели выступят против партии власти».

По словам историка, его вопросы касаются экономики, волнений в стране, скандалов, побед или неудач кандидатов, а также их личных качеств.

Также он утверждает, что не ошибался в прогнозах с 1984 года.

Вопросы и ответы выглядят следующим образом:

1. Правящей партии удалось удержать места на «промежуточных выборах»? Нет.

2. У действующего президента нет соперников внутри собственной партии? Да.

3. Действующий президент хочет переизбираться? Да.

4. В выборах не принимает участие третья партия? Да.

5. Экономика последних пары лет в порядке? Нет.

6. Экономический рост такой же стабильный, как два предыдущих президентских срока? Нет.

7. Президент своими действиями в корне изменил национальную политику? Да.

8. Настроение общественности можно описать как «спокойное»? Нет.

9. В Белом доме во время последнего срока президента не было скандалов? Нет.

10. Политика Белого дома и президента не привела к масштабным провалам за границей, в том числе военным? Да.

11. Политика Белого дома и президента привела к масштабным успехам за границей, в том числе военным? Нет.

12. Правящий президент – харизматичный лидер? Нет.

13. Соперник президента – не харизматичный? Да.

Отрицательных ответов получилось семь, а положительных – лишь шесть. На основе своего анализа профессор заявил, что следующим президентом США станет Джо Байден, который победит Дональда Трампа.

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