Появилось видео, как в России гора обрушилась на людей

Главное: В Дагестане произошел сильный камнепад. Появилось видео инцидента.

Детали: Сильнейший камнепад произошел в российском Дагестане во время строительных работ. Уже появилось видео момента ЧП.

На кадрах видно, как на рабочих, которые прокладывали тут автомобильную дорогу, начала рушиться гора – на людей и технику полетели камни, в том числе гигантские валуны, после чего строители начинают убегать и кричать.

Лишь чудом никто не пострадал. Сейчас завал разбирают, чтобы продолжить работу.

Видео:

В тему: 6 августа 2020 года сообщалось, что мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза.

24 июня 2020 года мы писали, что драка российских депутатов повеселила интернет.