Появилось видео, как в России гора обрушилась на людей

Главное: В Дагестане произошел сильный камнепад. Появилось видео инцидента.
Детали: Сильнейший камнепад произошел в российском Дагестане во время строительных работ. Уже появилось видео момента ЧП.
На кадрах видно, как на рабочих, которые прокладывали тут автомобильную дорогу, начала рушиться гора – на людей и технику полетели камни, в том числе гигантские валуны, после чего строители начинают убегать и кричать.
Лишь чудом никто не пострадал. Сейчас завал разбирают, чтобы продолжить работу.
Видео:
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