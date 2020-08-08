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В Луцке младенец впал в кому после прививки

Агата Кловская
08.08.20 10:18
394
В Луцке младенец впал в кому после прививки

Главное: В луцком роддоме новорожденному ребенку ввели вакцину от гепатита В. На третий день он впал в кому.

Детали: В Луцке в роддоме ребенок впал в кому на третий день после рождения, родители заявили, что ухудшение состояния произошло после введения вакцины от гепатита В. Об этом сообщает местный телеканал «Аверс».

По словам отца ребенка Юрия Мороза, его сын родился здоровым в субботу, 1 августа, с весом 3185 граммов. Мать родила малыша сама, мальчик был на грудном вскармливании.

В понедельник, 3 августа новорожденному сделали вакцину от гепатита В, а уже через несколько часов малыш начал задыхаться. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Отец во всем винит вакцину.

«3 августа в 14:30 была сделана вакцина от гепатита Б. После чего, через два часа, ребенок перестал самостоятельно дышать. У него развился отек головного мозга. Подключили к аппарату ИВЛ», — сказал отец мальчика.

По словам мужчины, врачи должным образом не отреагировали на ситуацию, а руководитель больницы, к которому он вечером обратился за разъяснениями, сказал, что ложится спать.

В свою очередь врачи заявили, что во время беременности мать ребенка переболела COVID-19.

«Сложное течение беременности. Сама мать родилась на 26 неделе, перенесла серьезное заболевание», — сказали врачи.

Медики не согласны с заявлением отца, что мальчику стало плохо после прививки.

«Если вы почитаете инструкции, все исследования, никаких побочных действий у вакцины от гепатита В нет. Осложнения было от течения беременности и заболевания женщины во время беременности на COVID-19», — сказали в больнице.

В тему: В феврале 2018 года на Сумщине в роддоме умер младенец, которому вкололи вакцину против туберкулеза.

В апреле 2018 года в Тернополе в день визита к врачу умер грудной ребенок. Шестимесячная девочка внезапно скончалась в тот день, когда ей была сделана прививка от дифтерии.

В июле того же года в Черниговской области в населенном пункте Ичня по неизвестным причинам умер двухлетний ребенок. По словам родителей мальчика, за несколько дней до трагедии ему сделали прививку.

Тэги: общество, ребенок, прививка, Луцк, врачи, новости Украины

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