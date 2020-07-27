Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления

Главное: Боевики на Донбассе в 00:20 27 июля начали обстрел позиций Объединенных сил из автоматов, пулеметов и гранатометов. Всего на данный момент зафиксировано уже три нарушения режима «полной и всеобъемлющей тишины».

Детали: Ночью 27 июля боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе, несмотря на наступление режима «полной и всеобъемлющей тишины». Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, «в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов».

«Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат», — добавил он в ходе сегодняшнего брифинга, подчеркнув, что ночной обстрел не представлял угрозы для жизней украинских военнослужащих.

«Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ-2», — заключил Кравченко.