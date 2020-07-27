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Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления

Александр Панько
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Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления

Главное: Боевики на Донбассе в 00:20 27 июля начали обстрел позиций Объединенных сил из автоматов, пулеметов и гранатометов. Всего на данный момент зафиксировано уже три нарушения режима «полной и всеобъемлющей тишины».

Детали: Ночью 27 июля боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе, несмотря на наступление режима «полной и всеобъемлющей тишины». Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, «в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов».

«Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат», — добавил он в ходе сегодняшнего брифинга, подчеркнув, что ночной обстрел не представлял угрозы для жизней украинских военнослужащих.

«Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ-2», — заключил Кравченко.

В тему: С сегодняшнего дня на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Ожидается, что он будет действовать до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. При этом накануне боевики обстреляли дачный из минометов поселок в Авдеевке.

Напомним: 22 июля 2020 года на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Подробнее о мерах, которые планируется применять для усиления режима прекращения огня на Донбассе читайте здесь.

Тэги: Вооруженные Силы Украины, Донбасс, обстрел, ОРДЛО, Операция объединенных сил, новости Украины

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