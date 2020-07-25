Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет

Главное: В Броварском районе Киевской области произошло сокрушительное ДТП с участием фуры, автобуса и легкового автомобиля. Момент смертельного столкновения попал на видео.

Детали: В субботу утром, 25 июля, возле села Семиполки Броварского района Киевской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса, фуры и легкового автомобиля Volkswagen.

Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, виновником происшествия стал водитель «немца», который внезапно вырулил на встречную полосу, где врезался в левое колесо фуры.

Сообщается, что в результате удара многотонное авто понесло «прямо в лоб» автобусу с пассажирами, водитель которого, к счастью, успел среагировать и избежать прямого столкновения.

Тем не менее, от касательного столкновения автобус перевернулся прямо на проезжей части, после чего слетел в кювет.

По данным сообщества, что в результате ДТП погиб водитель Volkswagen, а его пассажиры ‒ жена и ребенок ‒ получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась и пассажирам автобуса. Некоторым из них ее оказали на месте, а девятерых человек, получивших травмы средней тяжести, пришлось увезти в больницу.

«Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми», ‒ говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели и правоохранители. Детали аварии выясняются.

Тем временем, в Сети появилось видео с места аварии и непосредственно сам момент столкновения:

В тему: 25 июня 2020 года мы писали, что жертвами жуткого ДТП на окраине стали четыре человека.

А 23 июля 2020 года сообщалось, что под Днепром маршрутка слетела в кювет, пострадали 15 человек. Водитель же с места аварии скрылся.