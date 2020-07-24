Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета

Главное: Гималайский медведь из России стал звездой интернета. Появилось видео того, как он ворует мед у пчел.

Детали: В Национальном парке Земля леопардов (Приморский край России) завелся хитрый гималайский медведь. Он ворует мед у местных диких пчел.

Появилось видео курьезной охоты за лакомством.

Животное несколько дней «приценивалось» к дереву с ульем, после чего перешло в атаку на пчел.

Как видно на кадрах, мишка попытался украсть мед под покровом ночи.

Видео:

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6 ноября 2019 года появилось видео того, как медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца.