Украинцам покажут крутые короткометражки со всех уголков мира

Главное: В Украине стартовал кинофестиваль шедевров короткого метра. Зрители увидят работы режиссеров Франции, Италии, Испании, Китая, Австрии и Украины.

Детали: 23 июля стартовал Фестиваль короткометражного кино «Best Shorts ZIFF. Spring Edition».

Запорожский международный кинофестиваль ZIFF за годы своего существования уже успел открыть миру десятки невероятно крутых короткометражных работ со всех уголков мира. Теперь пришло время показать лучшие из них украинским кинозрителям.

В программе «Best Shorts ZIFF. Spring Edition» яркие, свежие и очень актуальные работы талантливых творцов из Франции, Италии, Испании, Китая, Австрии и Украины.

Перечень локаций можно найти по ссылке https://bit.ly/2OL5iiB

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», TV.UA, Kinoafisha.ua, kinowar.com Портал «Хочу», Na chasi, PlayUA, bigmir.net, Сайт Киева 44.ua, Starway Magazine, Ivona, Weekend.Today, Delo.ua, MoeMisto.ua

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