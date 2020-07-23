Китайцы отправили зонд на Марс

Главное: Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно полетел на Марс. В космос его вывела ракета «Чанчжэн-5».

Детали: Китай удачно начал свою миссию на Марс. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Великий поход-5) успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Тяньвэнь-1» (Вопросы к небу-1) утром четверга, 23 июля.

Местные специалисты говорят, что на путь до «красной планеты» у зонда уйдет семь месяцев.

Ожидается, что зонд выйдет на орбиту Марса, после чего совершит посадку и будет исследовать поверхность далекого объекта.

Уже в следующем году Китай рассчитывает получить первые данные с «Тяньвэнь-1».

С помощью аппарата ученые хотят изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля.

Отмечается, что «главная цель миссии заключается в том, чтобы найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей».

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