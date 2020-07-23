Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским, выбился в лидеры в российском интернете

Главное: Фильм «Земляне» (2005) стал самым популярным в российском сегменте интернета после захвата заложников в Луцке. Реклама ленты из уст президента Украины стала одним из требований террориста Максима Кривоша.

Детали: Веганский фильм «Земляне» стал самым популярным на крупнейшем русскоязычном интернет-сервисе о кино «КиноПоиск». Как сообщает 66.ru со ссылкой на соцсети, всего за сутки фильм «Земляне» поднялась в топе портала на 4265 позиций, а ее рейтинг составил 8,7 на основе 12,7 тыс. оценок.

Это произошло после того как в Луцке 44-летний Максим Кривош захватил рейсовый автобус и потребовал от президента Украины Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне». В итоге это требование было выполнено, после чего террорист всех отпустил.

Впоследствии Зеленский удалил видео с призывом смотреть фильм «Земляне» со своих страниц в соцетях. Однако его сохранили некоторые СМИ.

Отметим, что портал «КиноПоиск» на сегодняшний день заблокирован для просмотра в Украине в связи с антироссийскими санкциями, введенными указом президента Украины Петра Порошенко в апреле 2017 года.

Справка: «Земляне» — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссером фильма выступил известный зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитал Хоакин Феникс, получивший премию «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер», а музыкант Моби стал автором саундтрека. Все они являются веган-активистами.

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке. Одним из его требований стало заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом ко всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое он выполнил.

Поздно вечером после короткой перестрелки луцкий террорист странным образом сдался правоохранителям.

При этом, по мнению некоторых экспертов, все это было якобы предвыборной постановкой.