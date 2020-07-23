Итальянцы создали… 600-килограммовую головку сыра

Главное: Рекордно гигантскую головку сыра создали итальянские мастера. Она весит шесть сотен кило.

Детали: На острове Сардиния в Италии местные мастера создали самую большую головку сыра в мире: она весит шестьсот килограммов.

Как пишут местные СМИ, в мае 2019 года в коммуне Локуле сыровары во главе с Анной Пицалис создали колесо овечьего пекорино, после чего его год выдерживали в специальных условиях.

Их целью было прославить свой регион. И это им удалось!

Сыр-великан уже увидел представитель Книги рекордов Гиннеса, который заявил, что это «самый крупный кусок сыра, изготовленным из овечьего молока».

Отмечается, что диаметр сыра – 1,65 метра, а его высота – шестьдесят сантиметров. Чтобы сварить такую красоту ушло 4,5 тонны молока.

Сыр уже начали поглощать местные жители:

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