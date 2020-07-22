Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград

Главное: Украинский короткометражный фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина «Тogether» получил пять наград международных кинофестивалей.

Детали: Украинский короткометражный хоррор о самоизоляции во время карантина «Тogether» («Вместе») режиссера Макса Балтера в июне 2020 года получил пять наград международных кинофестивалей. Фильм стал победителем в номинации «Лучший хоррор» по версии сразу трех международных премий: французского Paris Play Film Festival, американской New York Movie Awards и итальянской Florence Film Awards. В США киноленту отметили как «Лучший фильм, снятый дома на карантине» (American Golden Picture International Film Festival), а Assurdo Film Festival (Италия) присудил ему победу в номинации «Best VFX» за лучшие визуальные эффекты.

Также фильм Балтера был отмечен в категориях «Лучшая актриса», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» кинопремиями Venice Film Awards в Италии, European Cinematography Awards в Нидерландах и Prague International Monthly Film Festival в Чехии.

«В основном наш продакшн Balter Films снимает коммерческие заказы, рекламу и клипы. Но во время карантина все проекты остановились, и это дало возможность заняться творчеством — короткометражным фильмом „Тogether“, — рассказывает Максим Балтер. — Когда начинали работу над фильмом, об участии в фестивалях совершенно не думали. Основной целью было сделать качественный продукт и получить новый опыт».

«Рад и очень горжусь, что в очередной раз украинский продукт был оценен международным жюри. Респект и благодарность всей команде», — также комментирует награды Макс Балтер.

Справка: Весной во время карантина-2020 украинский режиссер и продюсер Макс Балтер презентовал 6-минутный триллер «Тogether», в котором рассказал историю об одиночестве и тревожности во время самоизоляции. Главную героиню Анну сыграла Маруся Ионова — актриса театра ДАХ и социального рейв-бэнда ЦеШо. Над звуком и музыкой работали ребята из Studio 31, а саундрек к фильму написал популярный DJ Karolis Trippsy. Фильм можно посмотреть бесплатно на Vimeo и YouTube.



Короткометражка «Тogether» стала второй режиссерской киноработой Балтера. В 2018 году его первый фильм о буллинге «Riposte» был отмечен в финале крупнейшего фестиваля короткого метра My RØDE Reel в номинации «Best Visual Effects».

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