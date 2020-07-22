В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»

Главное: Около станции метро «Вокзальная» в Киеве найден подозрительный предмет. Идет эвакуация людей.

Детали: Сегодня, 22 июля, в Киеве в районе станции метро «Вокзальная» обнаружили подозрительный чемодан. Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

На место ЧП прибыли правоохранители.

В связи с этим все пассажиры и люди, которые находятся рядом, были эвакуированы.

В тему: 21 июля в Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

Также накануне в центре Киева из ТРЦ Ocean Plaza экстренно эвакуировали посетителей.