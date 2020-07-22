Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп

Главное: В Львовской области в ДТП столкнулись четыре машины. Два человека погибли.

Детали: Во вторник, 21 июля, на трассе Киев-Чоп в Львовской области произошло смертельное ДТП. Как передает ТСН, тут столкнулись четыре автомобиля, в результате чего два человека погибли, а женщину госпитализировали с места аварии.

Полиция говорит, что «водитель автомобиля Infiniti выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan, после чего столкнулся с Peugeot Partner».

Также обломками автомобилей-участников столкновения был поврежден автомобиль Mazda.

Увы, сообщают копы, «в результате столкновения водители Infiniti и Peugeot от полученных травм скончались на месте происшествия, также телесные повреждения получила пассажирка Peugeot, которая была ​​госпитализирована».

По данным журналистов, за рулем Infiniti находился 23-летний гражданин Иордании, который незадолго до того промчался мимо КПП полиции, не остановившись по требованию, после чего за ним поехали правоохранители.

Видео с места ДТП:

В тему: 6 июля 2020 года мы писали, что смертельное ДТП произошло в Львовской области: автомобиль протаранил столб, дерево и забор.