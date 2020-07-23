Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами

Главное: Разгадана тайна «мумии кричащей женщины». Сделали это египетские ученые.

Детали: Исследователи из Египта заявили, что раскрыли тайну известной «мумии кричащей женщины», которая находится в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари. Их цитирую местные СМИ.

Ученые говорят: «Наши результаты компьютерной томографии доказали, что женщина умерла от сердечного приступа, к внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий».

Также выяснилось, что «в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти: с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью».

В отчете сказано: «Мы предполагаем, что тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти».

Небольшой фильм о мумии от National Geographic:

Справка: Мумия была найдена в 1881 году возле города Луксор в усыпальнице среди сорока членов царской династии. Личность женщины не установлена.

В тему: 20 июля 2020 года мы писали, что известная мумия из израильского музея оказалась «подделкой».

16 августа 2018 года сообщалось, что ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию.