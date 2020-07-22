Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле

Главное: Уже в четверг комета Neowise максимально приблизится к Земле. Ее можно увидеть даже без оптики.
Детали: Комета Neowise стремительно приближается к Земле. Как говорят ведущие астрономы мира, которые следят за космическим явлением, она максимально приблизится к нашей планете уже в четверг, 23 июля.
Уже сейчас комету можно увидеть невооруженным взглядом в средних широтах Северного полушария. Искать ее следует в районе созвездия Большой Медведицы.
Отмечается, что сейчас она уже подлетела к Земле на расстояние всего лишь в 103 725 447 километров.
Как говорят эксперты, в следующий раз комета настолько вблизко от Земли пролетит лишь через 6,8 тысяч лет.
В тему: 13 июля 2020 года мы писали о том, что фотограф показал впечатляющие снимки кометы над Запорожьем.