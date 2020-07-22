На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали

Главное: Во вторник, 21 июля, на Киев обрушилась стихия. Улицы превратились в реки, падали деревья.

Детали: Во вторник, 21 июля, все районы Киева накрыл мощный ливень с порывистым ветром. В сети опубликовали фото и видео ликвидации последствий стихии в столице. Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

Как видно на видео, деревья попадали на припаркованные рядом машины и ограждения на улицах Металистов, Лютеранской и Полевой. Также затопило улицу Борщаговскую и Василенко.

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