Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра

Главное: В одной из маршруток Днепра произошла драка. Мнения очевидцев о ее причинах разделились.

Детали: В минувшую субботу, 18 июля, в Днепре произошла драка в 101-й маршрутке. Тут мужчина и несколько пенсионерок избили женщину.

Как передает «Информатор», цитируя главу профсоюза перевозчиков города Михаила Тонконогого, «женщина оплатила два места в маршрутке, по сообщениям очевидцев, к ней должен был кто-то подсесть, некоторые утверждают, что от нее слышался запах спиртного».

То, что женщина заняла два места, не понравилось пенсионеркам.

В публикации говорится, что «одна из них демонстративно села рядом, наплевав на просьбы, и не менее демонстративно начала читать книгу».

Словесная перепалка переросла в драку, во время которой женщину три раза ударил один из мужчин, после чего ее выкинули из маршрутки.

При этом, пишет издание, одна из очевидцев событий поведала, что «женщина не оплатила проезд и начала оскорблять людей, сидящих в маршрутке, она якобы была сильно пьяна и в ходе конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину».

Что касается мужчины, который ударил женщину, то он якобы сначала просил пассажирку вести себя прилично и не материться, но после не сдержался и ударил ее.

Полиция на конфликт не выезжала.

Видео драки:

В тему: 13 июля 2020 года мы писали, что в Днепре прямо в отделении полиции застрелилась мать двоих детей.

10 июля 2020 года сообщалось, что в Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП.